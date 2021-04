Uomini e donne, l'ex corteggiatrice Sarah Nile è diventata mamma: benvenuto Noah

Sono lontani i tempi in cui ci si interrogava su quali fossero le preferenze sessuali di Sarah Nile, tra baci saffici (con Veronica Ciardi) ed amori vip.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, poi concorrente del Gf, è parsa trovare la sua serenità al fianco dell'imprenditore Pierluigi Montuoro, sposato nel 2017, che nella giornata di venerdì 9 aprile ha reso papà del piccolo Noah.

Ebbene si, a riempire la vita della napoletana, è arrivato un bebè la cui nascita non è stata così semplice. Come racconta l'ex gieffina infatti "Nulla è andato come immaginavo e speravo, dal concepimento al parto di stamattina, ma nn importa minimamente perché l’essenziale adesso c’è l'ho tra le mie braccia".

La gravidanza non è stata certo una passeggiata come ha raccontato spesso sui social la neo mamma che ha dovuto lasciare il lavoro anzitempo per non mettere a rischio il suo piccolo. Ora il peggio è passato.