Uomini e donne, il video della scelta di Riccardo e Roberta

Il ritorno in studio dopo la fine della storia con Ida Platano ha portato bene allo storico cavaliere che dopo varie frequentazioni è tornato su una vecchia fiamma...mai sopita

Hanno deciso di riprovarci ma rispetto al passato, hanno deciso di farlo in grande stile, con le poltrone rosse della scelta e i petali che scendono, scene che non sono solite vedersi nel Trono over. Riccardo Maria Guarnieri e Roberta Di Padua sono usciti dal programma mano nella mano con la convinzione che solo la quotidianità potrà permettere loro di viversi appieno.

"Ti ho sempre voluto e ho voglia di viverti fuori da qui", ha dichiarato la dama romana visibilmente emozionata. "Lei ha accettato i miei difetti", ha dichiarato lui con le lacrime agli occhi.

Una scelta che ha trovato l'affetto dello studio che spera possa essere l'inizio di un rapporto duraturo. "Se non si comporta bene ve lo riporto indietro", ha dichiarato la Di Padua consapevole del fatto che la loro frequentazione è stata ricca di alti e bassi e questo ha fatto sì che ci fossero numerosi stop.

Per Riccardo Maria Guarnieri è una seconda opportunità che arriva dopo una storia burrascosa con Ida Platano, dama con la quale ha chiuso i rapporti in malo modo.