Il video della scelta di Roberta a Uomini e Donne

(Nel video in alto, la scelta di Roberta a Uomini e Donne)

Lui si era dichiarato dopo poche esterne, lei sembrava andarci con i piedi di piombo ma quando è arrivato il momento di scegliere la tronista non ha avuto dubbi. Roberta Ilaria Giusti ha scelto Samuele, il corteggiatore toscano dagli occhi di ghiaccio.

"É stato strano con te, dall'inizio - ha raccontato la tronista nel momento della scelta - Non abbiamo avuto molte battute d'arresto...Il nostro percorso è stato molto in crescendo...Ci sono state volte in cui l'hai mandata avanti tu più di me...Ci sono stati momenti in cui ti ho dato per scontato, momenti in cui non ti ho minimamente capito e momenti in cui ho detto non potrà mai andare perchè non so chi sia...in tutto questo tu stavi là, senza andar via, e l'unica volta che l'hai fatto in silenzio...quello ha fatto un rumore enorme e là ho capito molte cose".

"Siamo veramente due cose diametralmente opposte e questa cosa mi ha terrorizzato fin dall'inizio - ha spiegato la tronista - ma facendo così non davo nè a me nè a te la possibilità di vedere oltre. Non penso di averti imparato a capire al 110%. Ci sono tante cose che mi spaventano...Quando sono arrivata qui ho detto che cercavo qualcosa, io in te non le ho trovate, ne ho trovate 10 volte meglio. Ho trovato una persona che mi ha sempre teso alla mano, ho trovato una persona accanto alla quale mi sento la versione migliore di me. Le paure me le tengo perchè da stasera vorrei che diventassero certezze fuori da qua, insieme".

Samuele e Roberta si sono quindi stretti in un abbraccio intenso che ha sancito un nuovo inizio. "Hai ragione a scegliere chi non ti assomiglia perchè è l'unico modo per crescere", ha dichiarato Maria De Filippi. Ma non è stata l'unica a spendere parole di consenso sulla scelta di Roberta. Anche "l'antagonista" Luca Saladino ha dichiarato "Si incastrano bene. É un ragazzo che stimo molto".

Luca Saladino è il nuovo tronista

E per il corteggiatore romano l'avventura a Uomini e donne continua perchè, dopo a non scelta di Roberta, Maria De Filippi gli aveva lasciato un biglietto con scritto: "Vorrei che tu fossi il nuovo tronista" e tra le lacrime, lo stupore e la standing ovation in studio Luca ha accettato di iniziare questo nuovo percorso, alla ricerca dell'amore.