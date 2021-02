Uomini e donne, il video della scelta di Sophie: "Matteo, testa e cuore mi portano a te"

Tra le note di Shallow Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si lasciano andare ad un abbraccio senza fine, dopo aver deciso di uscire dal programma mano nella mano. Il loro è stato un percorso molto intenso nel quale non sono mancati dei momenti di down ma alla fine la modella lombarda ha deciso di vivere la conoscenza con Matteo al di fuori del programma.

"Il nostro percorso è iniziato in maniera molto particolare - spiega la giovane tronista - quando ti ho visto ho detto: "Ammazza che bello", ma ti guardavo e non vedevo nulla che mi portasse a te. Poi in esterna ho imparato a conoscerti e ti vedevo distante da me. C'era però qualcosa in me che mi diceva non fartelo scappare. Quando ho iniziato ad avere un po' di sicurezze è arrivato il tuo "No" ipotetico e mi è crollato tutto. Non credevo più nella tua purezza. Sono stata molto combattuta".

Parole che hanno fatto temere ad un finale senza scelta e invece Sophie, dopo aver ammesso di essere molto diversa dal bel tatuato, ha dichiarato che: "La mia testa e il mio cuore fanno un solo nome e quel nome è il tuo".

Matteo, con le lacrime agli occhi, chiede di poter abbracciare Sophie e a denti stressi, su espressa domanda di Maria De Filippi, risponde a Sophie con un "Sì".