Uomini e donne, Veronica Rimondi ha scelto: le anticipazioni

Ci ha indubbiamente messo meno tempo di Luca Salatino, combattuto tra le sue corteggiatrici e, a poche ore dalla scelta del tronista romano è arrivato anche il suo momento. Veronica Rimondi ha scelto e, secondo quanto trapelato dalle anticipazioni uscite sul web dall'ultima registrazione la scelta è ricaduta sul galantuomo veneziano che fin dal suo arrivo aveva fatto centro nel cuore della "figlia di papà".

Chi è Matteo Farnea

La scelta di Veronica Rimondi è dunque Matteo Farnea, 25enne, originario di Venezia, ha alle spalle un percorso di studi in Inghilterra e ora vive a Roma dove è prossimo alla laurea magistrale in Economia.

Fin dal suo arrivo aveva colto le attenzioni della tronista e si era guadagnato anche le antipatie dello studio per il suo corteggiamento giudicato "costruito". E invece, nonostante l'ingresso in studio di Andrea Della Cioppa, con il quale la tronista si era lasciata andare ad effusioni e baci appassionati, per Veronica Rimondi non c'è stato alcun dubbio: la sua scelta è Matteo.

Quando andrà in onda

Non è stata ancora annunciata la data della messa in onda ma valutando l'imminente finale di stagione è probabile che si possa vedere già settimana prossima.