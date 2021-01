Sharon Bergonzi mamma bis: sui social il primo scatto della piccolina

E' nata questa mattina, domenica 10 gennaio, la seconda figlia di Sharon Bergonzi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. L'annuncio sui social: "Per la nostra gioia alle 11:14 del 10/01/2021 è nata la nostra principessa Bianca", si legge nell'ultimo post condiviso su Instagram.

Il nome della piccolina è Bianca e il parto è avvenuto questa mattina intorno alle 11. Due anni fa, nel luglio 2018, l'arrivo del primogenito Luigi, avuto dalla 28enne casertana sempre dal marito Valerio Tenneriello, con cui si è sposata il 28 dicembre del 2016. La notizia della seconda gravidanza era arrivata quest'estate.

Sharon è stata una corteggiatrice di Andrea Cerioli durante il primo trono intrapreso a Uomini e Donne da quest'ultimo (che poi è tornato la seconda volta a distanza di anni e ha scelto Arianna Cirrincione). Dopo questa esperienza, non è più tornata in tv ed oggi si dedica alla famiglia e lavora come influencer. conta oltre 160mila follower.