Uomini e donne, Sirius: "Io e Veronica a letto insieme, ma parto per tre mesi"

Volano stracci in studio tra la dama del Trono over e l'ufficiale di Marina. Lei lamenta poca coerenza e lui saluta lo studio in vista dell'imminenza partenza

"A me Veronica piace, però..." è di nuovo scontro tra Nicola Vivarelli (Sirius) e Veronica. Lei gli imputa poche attenzioni e mancanza di coerenza soprattutto dopo l'ingresso in studio di Angelica. Lui, dal canto suo dichiara di essere attratto da Veronica e in maniera velata (non troppo) lascia intendere che tra i due ci sono stati dei baci e non solo.

Il sottoufficiale della Marina racconta di aver fatto l'amore con la dama del Trono over anche se lei inizialmente nega, poi assume un atteggiamento equivoco che tende a confermare le parole di Sirius.

Imbarazzo a parte, la situazione tra i due è congelata. Il giovane cavaliere ha infatti anticipato che non sarà più in trasmissione perché dovrà partire per il lavoro. Impegno che lo terrà lontano per qualche mese. Che ne sarà dei due?