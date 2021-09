Uomini e Donne, Sonia Lorenzini in ospedale

Sonia Lorenzini è stata ricoverata in ospedale per un malore. La ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso con i follower una foto che l’ha mostrata a letto, con una mascherina e la flebo al braccio, raccontando loro quella che descrive come una "nottata da dimenticare".

"Niente di grave o almeno ora lo so perché al mio risveglio ero davvero molto preoccupata, ma tutto risolvibile. Off per qualche giorno poi vi spiegherò", ha fatto sapere la ex gieffina, poi tornata su Instagram per entrare nei dettagli dell’accaduto. In un’altra storia Sonia ha voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute, raccontando di essere stata dimessa dai medici dopo qualche ora di osservazione.

Al momento pare che i motivi del ricovero siano riconducibili a una forte crisi allergica che le ha gonfiato il viso: "Attraverso le analisi attualmente cerchiamo di capire a cosa" ha aggiunto la ex gieffina che poi ha ringraziato i fan per il sostegno. Per ora, dunque, è necessario un periodo di riposo che la terrà lontana dai social per un po’.