Sophie Codegoni attacca il suo ex, ma l'autrice di Uomini e Donne replica (e non solo lei)

Nessuno si aspettava che l'ex tronista entrasse nella casa parlando della sua relazione passata dal momento che è finita molto in fretta e sembrava essere un lontano ricordo per entrambi. Invece, forse per strategia, la giovane modella mette in discussione il bel ligure

Per chi ha conosciuto Matteo Ranieri come corteggiatore (e scelta) di Sophie Codegoni fatica ad immaginarlo come quello dipinto nel video di presentazione della sua ex, oggi concorrente del Gf vip. Tutti ne hanno sempre appezzato i modi gentili, il carattere moderato e la purezza d'animo. Secondo l'ex tronista invece non era vero: "Una volta usciti la situazione è stata totalmente diversa. Io a lui non piacevo", ha dichiarato suscitando una serie di reazioni, in primis quella del diretto interessato.

Ranieri ha infatti pubblicato un post con scritto una semplice frase: "Insultare me non renderà migliore te". Parole che hanno trovato il commento di molti "compagni di avventura" di Matteo. Da Jessica Antonini, ex tronista, la quale ha scritto: "Quando il soggetto è zero l'offesa è nulla", a Davide Donadei e Chiara Rabbi: "Fratello è che sei l'unica cosa interessante di cui può parlare perché la sua vita non ha contenuti interessanti e veri". E ancora Ida Platano che si è espressa con un semplice cuore ma anche Raffaella Mennoia, storica autrice del gruppo Fascino: "...e per insultare te ci vuole coraggio".