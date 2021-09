Uomini e donne, la crisi tra Sossio e Ursula è finta? Spuntano gli avvistamenti bomba, lei replica

La fine della travagliata relazione tra il cavaliere e la dama del trono over sono al centro della querelle mediatica dopo che sono partite le accuse di falsità o meglio, di messinscena per avere visibilità

Segnalazioni, smentite, repliche, se l'obiettivo era quello di far parlare di sé, è stato ampiamente raggiunto. É guerra sui social dopo l'annuncio della rottura tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. A nutrire forti dubbi sulla veridicità delle parole dell'ex cavaliere era stato Amedeo Venza al quale si è poi accodata anche Deianira Marzano che ha postato una serie di segnalazioni che le sono arrivate che parlano di una coppia che sino al giorno prima della notizia apparsa sui social si era mostrata insieme.

Dopo che Sossio ha eliminato il post dal suo profilo Instagram, l'ex dama aveva dato la versione dei fatti dichiarando: "Mi sono ritrovata invece inaspettatamente questa uscita di Sossio che sapete che purtroppo a volte è istintivo e immaturo, fa delle grandissime cazzate e quindi mi sono ritrovata in questa situazione, dover affrontare anche tutti, tutto, i miei figli che non sapevano ancora nulla perché è successo tutto la mattina ed è andato via all'ora di pranzo, verso le 2. Non ho avuto modo ancora praticamente di non poterne parlare con loro, quindi anche loro lo hanno appreso dai social, è stato veramente umiliante, chi mi conosce personalmente sa che ho tantissima dignità ho tantissimo rispetto della mia famiglia e che mai e poi mai avrei consentito una cosa del genere, rendere pubblica una cosa così grave subito...".

E quando si è vista accusata di falsità ha scritto direttamente a Deianira Marzano (che ha reso pubblica la conversazione) dichiarando che se è stata vista “felicemente” insieme a Sossio al mercato è perchè fino al giorno prima del post di Sossio i due stavano insieme. Non solo quando Venza puntualizza una serie di elementi che mettono in discussione la sua persona l'ex dama passa all'attacco definendo Venza uno stratega. In questo questo, Sossio Aruta sembra essersi messo in "stand by".