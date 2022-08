"Ha provato a riconquistarmi, poi è sparito di nuovo": Tara torna su Cristian, inedite rivelazioni social

Sono passati esattamente due anni da quando Tara Gabrieletto e Cristian Gallella si sono lasciati. E proprio in queste ore l'influencer vicentina che con l'ex tronista di Uomini e Donne ha formato una delle coppie più supportate del programma, è tornata a parlare di lui, rivelando ai follower particolari inediti sull'attuale rapporto.

L'occasione è stato un dialogo diretto con i follower, mittenti di domande di ogni tipo a cui Tara non si è sottratta. "Con Cristian non vi siete più visti ne sentiti?" ha chiesto qualcuno: "No, per quello esiste l’avvocato" la risposta che ha ben descritto la freddezza esistente con l'ex marito che, dopo la fine del loro matrimonio, avrebbe provato a riconquistarla per poi sparire di nuovo. "Nel momento in cui ho abbassato le difese è sparito di nuovo" le parole dell'influencer.

I motivi della fine del matrimonio

Quanto ai motivi che hanno indotto la fine del matrimonio: "Le cause non le ho mai dette e non inizierò di certo adesso… Penso che basti quello che trovi su Google" ha aggiunto Tara, rincarando la dose quando alla domanda sulle ragioni che hanno indotto la fine di un grande amore ha replocato: "Perché a quanto pare non era un grande amore per tutti e due ma solo per me all'epoca".

Oggi Tara dal punto di vista sentimentale si dichiara "diversamente impegnata/libera", lasciando immaginare che una persona nella sua vita ci sia, ma evidentemente non è ancora il momento per sbilanciarsi.