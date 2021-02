Uomini e Donne, Teresa Cilia ricoverata per un intervento al cuore

Nelle scorse ore ha raggiunto Roma dove si è sottoposta ad un'operazione programmata per risolvere un problema che l'accompagna dalla nascita. Come lei stessa ha documentato sui social è andato tutto bene

L'ex tronista di Uomini e Donne e oggi moglie della sua scelta Salvatore Di Carlo, Teresa Cilia ha condiviso sui social l'ansia e la preoccupazione per l'intervento chirurgico al quale si è dovuta sottoporre nelle scorse ore. La siciliana dopo la sua battaglia (vinta) contro il tumore all'utero ha raggiunto l'ospedale di Roma dove è stata operata

Come ha raccontato ai suoi followers, si tratta di un foro al cuore, un problema che l'accompagna dalla nascita.

Un intervento che ha svolto nelle scorse ore e che, come racconta è andato bene. Purtroppo si trova sola ad affrontare questo momento in quanto, per l'emergenza sanitaria, non sono ammesse visite in reparto.

Già in passato Teresa aveva sofferto di problemi di salute. Prima della sua esperienza nel dating show di Canale 5, infatti, ha combattuto e vinto un tumore all'utero che l'ha colpita da ragazza. "Ho scoperto di avere un brutto male perché avevo sempre mal di schiena - raccontò all'epoca - ma a Ragusa i medici dicevano che non era nulla. Io invece ero convinta di avere un tumore perché mio padre è morto così. Però mi prendevano tutti per pazza. Sono andata avanti per mesi, poi mi sono stufata. Ho preso l’auto e sono andata a Palermo. Lì si sono accorti di cosa avevo e mi hanno salvato per il rotto della cuffia".