Teresa Langella in lacrime: "Ennesimo attacco d’ansia. Non mi sento bella e vivo di insicurezze"

In diverse storie Instagram Teresa Langella ha confidato ai follower un malessere che non riesce a superare. L’ex tronista di Uomini e Donne, compagna di Andrea Del Corso conosciuto proprio grazie al programma, è tornata a parlare degli attacchi d’ansia che già in passato aveva raccontato come molto presenti nella sua vita. “Vorrei solo poter scappare dai troppi pensieri che mi riempiono la testa e trovate rifugio in un posto sicuro, Il mio cuore” ha scritto mostrandosi con gli occhi bagnati dalle lacrime: “Qualche ora fa, l'ennesimo attacco di ansia, la mia più grande nemica da sempre Quanto male mi fai. Perché hai scelto me?”.

“Qualcuno mi dice che quando arriva è perché c'è qualcosa che va risolto, che anche se ci passi su più e più volte, prima poi quella voce tornerà a parlarti e tu la devi ascoltare. Ci sono cose che forse devo risolvere, che ho bisogno di cambiare in qualche modo e devo trovare una soluzione, la migliore per me” si legge ancora nel post che ha preceduto un altro in cui ha analizzato le sue paure davanti allo specchio.

“Ci sono giorni in cui appena apro gli occhi una delle prime cose che faccio è toccare il mio corpo” ha aggiunto: “Quando mi guardo allo specchio non mi sento mai completamente bella(….) vivo delle mie insicurezze e forse è da queste che bisogna partire per iniziare a sistemare le cose”.

Teresa Langella e il racconto delle molestie subite

Qualche mese fa Teresa Langella ha raccontato di essere stata molestata da un chirurgo e di averlo denunciato. “Ho vissuto nella convinzione di poter insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Ma purtroppo non funziona così. Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ”BASTA!” ha spiegato raccontando l’incontro in un’aula di tribunale con l’uomo denunciato. Al suo fianco anche in questa difficile circostanza il fidanzato Andrea Dal Corso, incontrato nel 2019 nel dating show di Canale 5 e mai più lasciato.