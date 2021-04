Uomini e donne, vent'anni di Tina Cipollari: l'opinionista racconta il rapporto con Maria De Filippi

I suoi interventi accendono le discussioni in studio, da anni è al centro di screzi e scontri con Gemma Galgani ma per chi la colpisce positivamente diventa una sorta di sorella maggiore. La bionda opinionista "creata" da Maria De Filippi si racconta

Da corteggiatrice ad opinonista, 20 anni di presenza fissa nello studio di Uomini e donne che l'hanno consacrata ad essere un elemento insostituibile all'interno del dating show Mediaset. Tutto ha avuto inizio nel 2000 quando Tina Cipollari, allora 30enne, si è presentata in studio per conoscere per Roberto Maltoni. L'epilogo non fu dei migliori ma in lei Maria De Filippi aveva visto qualcosa e, da non scelta, le chiese di sedersi sulla poltrona rossa come tronista, la prima della storia assieme a Claudia Montanarini.

Il salto di qualità avvenne però qualche anno più tardi quanto Mary Queen decise di proporle il ruolo di opinionista: "Maria ha avuto l'intuizione di farmi diventare una delle prime opinioniste della televisione e poi altri programmi hanno cominciato a copiarci - racconta Tina Cipollari in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv - Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per terra, a differenza di tante persone che per molto meno si sentono dive affermate".

Tina racconta di essere legata alla De Filippi da un rapporto di stima profonda: "Lei e tutto lo staff di Uomini e Donne sono la mia seconda famiglia", sottolinea la Cipollari.

L'esuberante opinionista nel raccontare la sua avventura a Uomini e donne, non svela però il mistero circa la sua momentanea assenza dallo studio (la Cipollari nelle ultime puntate è infatti apparsa in collegamento video da casa). Nessun commento né dalla diretta interessata né dall'entourage del programma.