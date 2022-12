Uomini e Donne, Tina Cipollari si sposa con l'ex fidanzato? L'indiscrezione

Tina Cipollari si sposa? L'indiscrezione sulla più nota delle opinioniste, volto iconico del programma Uomini e Donne, circola in queste ore e alimenta nuova curiosità sulla sua vita privata, da poco raccontata nel suo libro Piume di struzzo.

Secondo il settimanale Nuovo, Tina Cipollari sarebbe nuovamente innamorata di un uomo che ha già fatto parte della sua vita dopo la fine del matrimonio con Kiko Nalli, padre dei suoi figli: si tratta di Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino con cui ha avuto una relazione importante durata circa due anni. I due sarebbero stati visti insieme in Toscana e addirittura starebbero pensando alle nozze. Al momento i diretti interessati non hanno confermato, tantomeno smentito le voci che li riguardano.

L'indiscrezione arriva a un anno esatto dalle parole con cui Tina lasciava intendere che i rapporti con l'ex non fossero buoni e che una nuova storia sentimentale avesse preso piede nella sua vita. "Non voglio esporlo" diceva parlando dell'uomo al suo fianco e confermando le voci che la volevano di nuovo innamorata di tale Alfredo. "Non voglio destabilizzarli" disse ancora a proposito dei suoi tre figli, "Non possono passare da un uomo all'altro, avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male. Sono stata un po’ sfortunata in amore, perché le mie storie fino ad ora non sono durate". Dichiarazioni che adesso, alla luce delle ultime voci, sembrano ormai parte del lontano passato.