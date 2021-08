Tina Cipollari torna single ad un passo dalle nozze, c'è il colpo di scena

Tutto sembrava procedere per il meglio. Da tre anni inseparabili, Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara erano pronti a pronunciare il fatidico sì. Ed invece la storia è finita, incapace di reggere alle crisi che si sono susseguite negli ultimi mesi. Nessun matrimonio, a differenza di quanto spifferato nei mesi scorsi dalle riviste di cronaca rosa. Ad annunciarlo sarebbe stata la stessa opinionista di Uomini e Donne in occasione della prima registrazione della nuova edizione della trasmissione, al via il 13 settembre nel primo pomeriggio di Canale 5.

Tina torna single: c'è un tradimento?

"Salta il matrimonio di Tina. L’opinionista più tosta della tv torna single". A darne notizia è il (sempre informatissimo) blogger Amedeo Venza, ex concorrente del dating show condotto da Maria De Filippi e tuttora molto vicino all'entourage del programma. E' lui a raccontare come è stata la stessa Tina a spiegare di aver chiuso la storia d'amore con il ristoratore fiorentino.

Ma non è finita qui. Secondo alcune voci - non ancora confermate, va precisato - Tina potrebbe essere stata tradita. Il ristoratore, proprietario della nota Osteria del porcellino di Firenze, starebbe infatti già frequentando un'altra persona. Chi sia, non è dato sapere.

Così il legame si è logorato

Di certo c'è che per la coppia non ci saranno fiori d'arancio. Un fulmine a ciel sereno dopo che, lo scorso marzo, un amico dei due aveva rivelato che i due avrebbero presto pronunciato il fatidico sì. Che il legame si stava logorando, però, era chiaro da tempo. La prima grossa crisi poco prima della scorsa estate, poi una vacanza di riparazione e il ritorno di fiamma in pieno inverno. Fiamma che si sarebbe di nuovo spenta, sebbene le ragioni non siano ancora note.

Le voci sul ritorno di fiamma con Kikò

E pensare che lo stesso Kikò Nalli, ex marito di Tina per 14 anni fino al 2018 e padre dei figli Francesco, Gianluca e Matthias, aveva dato il suo 'placet' alla relazione, sostenendo di essere contento che Vincenzo fosse vicino alla sua ex moglie. Lo stesso Kiko Nalli, ha "approvato" il nuovo compagno dell'ex moglie: "Lo conosco poco", ha affermato "Ma quanto basta per sapere che lei è in ottime mani. Tina è una donna intelligente". Qualcosa però non ha funzionato. E, negli ultimi mesi, c'è stato anche chi ha parlato di un ritorno di fiamma con Kikò... Mai confermato.