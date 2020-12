Uomini e donne, non c'è pace per Gemma: Tina le fa la doccia in diretta (VIDEO)

Continuano gli screzi tra la dama e l'opinionista. Dopo la torta in faccia, quatta quatta la Cipollari coglie di sorpresa tutti e versa dell'acqua gelata addosso alla torinese

Gemma provoca Tina lamentando e finisce col riceve una secchiata d'acqua addosso. Momenti di grande "vivacità" fra le due donne che sono note per i continui battibecchi in studio. Questa volta Gemma, stanca di essere bersaglio della Cipollari, le intima che potrebbe versarle addosso la bottiglietta d'acqua che porta con sè: "Non ti azzardare - grida l'opinionista - Vai a giocare con i tuoi presunti amanti".

Gemma non è per nulla intimorita ma quando meno se lo aspetta Tina la prende in contropiede e mentre le telecamere sono rivolte a centro studio arriva la secchiata d'acqua.