Uomini e donne, Nicola nella bufera. Tina e Gianni: "Un Buffone"

A nulla sono valsi i tentativi (a tratti goffi) di rimediare alla situazione difficile che si era creata con Roberta Di Padua, Valentina e Carlotta. Nicola si trova di fronte alle tre donne del trono over con il quale ha iniziato una conoscenza. Le tre sembrano pensarla allo stesso modo: nonostante lo apprezzino fisicamente non possono dire altrettanto del suo carattere.

Nicola cerca di giustificarsi e la prima con la quale si rapporta è Roberta: "Mi ha fatto male pensare che tu abbia minimizzato quello che c'è stato tra noi", ha dichiarato, ma la Di Padua ha rispedito le parole al mittente: "Non mi è piaciuto quello che hai detto sulle altre ragazze e io non ci casco".

La scena si sposta su Carlotta che non fa molti giri di parole: "Una sola cosa dovevi fare entrato in studio: dovevi chiedere scusa. Esteticamente mi piaci ma non mi piace il tuo atteggiamento. L'hai gestita malissimo".

È quindi il momento di Valentina che ha una posizione più moderata delle altre: "Con me si è scusato in tutte le maniere, a me piace e vado avanti a conoscerlo" ma Nicola le fa intendere che non la pensa allo stesso modo e quindi Valentina ritratta.

Tina e Gianni contro Nicola

La polemica si accende. Tina grida "Buffone" Gianni lo definisce "un quaquaraqua" ma Nicola chiede la parola perchè, prima di arrivare in studio ha scritto una lettera molto profonda a Carlotta: "È frutto di quelle cinque ore passate insieme". Nonostante le sue parole, Carlotta risponde spiegando come lui si sia fatto voler molto bene ma anche molto male e pertanto dichiara di non voler continuare la conoscenza.