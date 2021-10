Uomini e Donne, Tina Cipollari: ecco il nuovo fidanzato dopo il ristoratore Vincenzo Ferrara

C'è un nuovo fidanzato nella vita di Tina Cipollari. Messa da parte la love story col ristoratore Vicenzo Ferrara, adesso il cuore dell'opinionista di Uomini e Donne batte per un altro uomo. L'annuncio è arrivato proprio ieri pomeriggio in occasione dell'ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi. Ed è arrivato, precisamente, nel pieno di una lite con la Dama Gemma Galgani, come nella migliore delle tradizioni.

Chi è il nuovo fidanzato?

Proprio quando Gemma ha gridato a Tina di aver avuto "tanti uomini nella sua vita", la biondissima vamp si è infuocata spiegando di aver collezionato solo lunghe storie d'amore, compresa quella con Ferrara, e rivelando di essere attualmente innamorata di un'altra persona. "Col mio ex è finita da tempo", ha specificato, "oggi sono fidanzata con un altro".

Solitamente restia a parlare del suo privato, anche stavolta Tina non precisa l'identità del nuovo compagno. A farlo, ci penseranno probabilmente i giornali di cronaca rosa, come avvenuto finora per tutto ciò che ha riguardato la sua vita sentimentale.

Così Tina e Vincenzo si sono detti addio

L'addio a Vincenzo - di professione ristoratore, nonché proprietario della nota Osteria del Porcellino a Firenze - è arrivato ufficialmente un mese fa, quando è stata proprio Tina a comunicarlo nel corso di una delle prime registrazioni di Uomini e Donne. Ma la crisi andava avanti da tempo, seppur sotto traccia e senza riflettori puntati. Lo scorso marzo, un amico dei due aveva rivelato che i due si sarebbero presto sposati. Niente di tutto questo: il legame si stava già logorando. La prima grossa crisi poco prima della scorsa estate, poi una vacanza di riparazione e il ritorno di fiamma in pieno inverno. Fiamma che si è di nuovo spenta... e riaccesa con un altro uomo.

I rapporti con Kiko

Insomma, grazie ad un uomo misterioso, Tina torna a sorridere dopola separazione da Kikò Nalli, hairstylist con cui è stata sposata 14 anni fino al 2018 e padre dei figli Francesco, Gianluca e Matthias. Riuscirà la coppia a "funzionare" nei panni di famiglia allargata? Nei mesi scorsi, Kikò - con cui la vamp è rimasta in ottimi rapporti dopo la separazione - aveva dato il suo placet al vecchio Vincenzo, ora va scoperto se apprezzerà anche il nuovo fidanzato di Tina...