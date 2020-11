Uomini e donne, siparietto a luci rosse tra Tinì e Gemma: "Il faro è messaggio fallico"

Tra gli opinionisti è indubbiamente quella che interviene meno ma questa volta ha spiazzato tutti. Durante la sfilata della dama torinese è intervenuta dando una sua personale interpretazione che ha creato scalpore all'interno dello studio e non solo

Gemma sfila a piedi nudi avvolta solo da un maglione di lana, sulle note di "E tu" di Baglioni inscenandop il suo sogno d'amore, con un ipotetico lui in una cena a lume di candela, in un romantico faro. Interpretazione ricca di pathos che viene subito smontata da Tinì.

"Il mio sogno d'amore è il faro", dichiara Gemma subito incalzata dall'opinionista greca che fa scattare una risata collettiva in studio: "Non so Maria se si può dire perchè il faro è un messaggio f(allico)".

La dama torinese allarga le braccia: "Ma puoi rovinarmi tutto così? Ti facevo più romantica".