Uomini e Donne, una ex corteggiatrice ha stregato Niccolò Zaniolo

Vacanze di fuoco per Niccolò Zaniolo che, mentre si stava concedendo un periodo di divertimento e relax a Ibiza pare abbia trovato una nuova fiamma.

Lei è una modella, ma anche un volto famigliare per il pubblico della tv. Si tratta infatti di Sofia Costantini, 26 anni, già passata davanti alle telecamere di Canale 5 nel 2006 nel ruolo di corteggiatrice del programma Uomini e Donne, e pizzicata dagli obiettivi dei paparazzi del settimanale Chi in compagnia del calciatore.

Le immagini li immortalano insieme mentre si godono una bella giornata in spiaggia, tra risate, giochi in acqua, abbracci e tanta complicità. Un flirt venuto subito allo scoperto e di cui, a raccontare di più, anzi praticamente tutto, è stata proprio la protagonista.

Sofia Costantini ha svelato di aver incontrato il calciatore azzurro in un locale e di non averlo in un primo momento riconosciuto, poi di esserne rimasta incuriosita e infine di aver passato con lui la notte, a cui è seguita la giornata documentata dagli scatti del magazine. Spiaggia, mare, gita in barca per raggiungere un esclusivo club dove hanno pranzato, per poi godersi ancora il mare nel pomeriggio. E poi cena, notte, colazione. Insomma, inseparabili fino al momento di prendere l’aereo del ritorno a casa per entrambi: lei in decollo verso Milano, lui con destinazione Roma.

La ragazza, che nel corso della dettagliata intervista in cui racconta la sua avventura estiva con il calciatore, ammette anche di avere ambizioni nel mondo dello spettacolo, tanto da autocandidarsi per il prossimo Grande Fratello, non ha dubbi sul fatto che quello con Zaniolo sia solo un arrivederci.

“Richiamerà sicuro”, dice infatti con tutta la certezza del mondo Sofia Costantini. Sarà il tempo, e l’autunno, a dire se questa attrazione fatale sotto il sole di Ibiza potrà superare il livello flirt estivo o rimanere cristallizzato lì, su una spiaggia delle Baleari.