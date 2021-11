Uomini e donne, arriva la versione "vip"?

A lanciare l'indiscrezione è Amedeo Venza, Uomini e donne potrebbe aprire le porte al mondo dello spettacolo e sulle poltrone potrebbero salire showgirl, attrici o altro.

"Alcune donne dello spettacolo sono srtate contattate per il colloquio", afferma Venza con un Ig stories e, a vedere l'evoluzione del programma degli ultimi anni non sembrerebbe una sparata, anzi.

Dopo aver inserito il trono gay, la tronista curvy ed ora la il trono trans, potrebbe esserci un'evoluzione Vip così com'è stato per Temptation island, partito come un reality per coppie "comuni" e diventato poi anche un format per il mondo vip.