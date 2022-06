Uomini e donne, Vittoria Deganello e la storia col calciatore sposato: parla la cognata

"Non esprimerò pareri o considerazioni, solamente declino il mio coinvolgimento in questa storia e invito tutti al rispetto della famiglia e soprattutto dei bambini", poche parole pubblicate sul profilo Instagram dell'attrice romana Nicole Murgia che lasciano intendere come non solo sia a conoscenza di quanto stia accandendo all'ombra di Ibiza tra il fratello e l'amica Vittoria Deganello ma di quanto sia delicata la situazione perchè interessa una giovane famiglia, composta da un papà ed una mamma e di due bimbi davvero piccoli, che meritano rispetto.

Avvistamenti e segnalazioni

Una conferma di una voce che nelle ultime ore si era fatta sempre più insistente ovvero di una frequentazione tra Vittoria Deganello e il calciatore Alessandro Murgia che è esplosa nell'isola spagnola. Nessun intervento dei diretti interessati ma tanti indizi che arrivano dai social e dalle segnalazioni di persone che sono pronte a giurare di aver visto i due in atteggiamenti intimi. Nulla di male se non fosse che lui era già impegnato con la sua compagna Eleonora, madre dei suoi figli Dea e Niccolò.

Compagna che, a vedere dai commenti e dai like sui social, era amica anche di Vittoria Deganello, la stessa che in uno degli ultimi post pubblicati da Eloeonora Ramazzarini datato 29 aprile, metteva il suo like. Si tratta dunque di una passione esplosa negli ultimi mesi? Difficile a dirsi certo è che la presenza sempre più costante a casa di Nicole Murgia della Deganello aveva lasciato intendere che la veronese avesse qualche interesse romano, interesse che forse oggi ha un nome ed un cognome ben preciso.