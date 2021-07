Uomini e Donne, Luisa Anna Monti operata per il tumore

La ex dama del Trono Over ha subito un intervento durato sette ore: sui social il messaggio dall'ospedale

Luisa Anna Monti è stata operata: a qualche settimana dall’annuncio social che raccontava la drammatica diagnosi di un tumore al seno, la ex dama del Trono Over di Uomini e Donne si è sottoposta all’intervento chirurgico già anticipato ai follower. Fortunatamente tutto è andato per il meglio, come lei stessa ha voluto far sapere attraverso un lungo messaggio scritto a corredo della foto che la mostra con la mascherina nel letto del Policlinico Gemelli di Roma subito dopo l’operazione.

Luisa Anna Monti operata: il messaggio dall’ospedale

Luisa Anna Monti ha spiegato che l’operazione è durata sette ore, ma si è conclusa con successo: “Qui non si smette di sorridere neanche dopo 7 ore di intervento, è andato tutto bene finalmente abbiamo dato morte e sepoltura alla bestiaccia maledetta”, ha fatto sapere parlando della lotta al tumore al seno, per poi rivolgere il suo grazie a tutte le persone che le sono state accanto, dai parenti ai medici, dagli amici a tutto il personale sanitario, senza dimenticare, naturalmente, il compagno Salvio Calabretta conosciuto a Uomini e Donne.

“Un abbraccio alla redazione di U&D e un abbraccio mega a tutti voi che mi avete sostenuto con i vostri bellissimi messaggi e a tante di voi che lottano ogni giorno contro questa bestia con coraggio, forza, positività e un sorriso bello come il sole”, ha poi concluso: “Siete una forza della natura un esempio da seguire la prevenzione è tutto e può salvare la vita”.