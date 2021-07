Uomini e donne, Jessica torna su Davide e svela: "La presa per il culo è stata prima durante e dopo il programma"

Nonostante entrambi abbiano messo la parola fine al rapporto, seppur con modalità diverse, non si è ancora spenta la querelle sui social con segnalazioni e commenti sul come lei stia affrontando la cosa. Nelle ultime ore infatti Jessica Antonini ha condiviso una stories su Instagram dove dichiara di non essere acceccata dalla rabbia come qualcuno sostiene: "So di non aver perso niente...So quanto merito...La presa per il culo è stata prima durante e dopo il programma".

E ancora: "Sono andata a fono a 2/3 cose e sono arrivate con tanto di video, vocali, messaggi...il peggio non è neanche uscito...Giustamente dalla parte opposta per forza che si doveva fare del buonismo e si dovevano dire delle falistà...ricordate però verba volant e scripta manent...per fortuna io a fine giornata dentro di me sono pulita".