Le accuse di Ursula a Sossio dopo l'addio di lui via social

Ursula Bennardo muove pensati accuse a Sossio Aruta dopo l'annuncio della rottura. Com'è noto agli appassionati di Uomini e donne, infatti, ieri l'ex calciatore ha annunciato la fine della relazione con la donna conosciuta all'interno del dating show di Canale 5, sottolineando tutto il suo dispiacere per "incompatibilità caratteriali", ma oggi è lei ad intervenire, lasciando intendere che alla base dell'addio ci sarebbero questioni ben più gravi.

Le accuse di Ursula a Sossio

L'accusa di Ursula è stata pubblicata su Instagram in calce al commento di un utente. Tutto nasce dal fatto che ieri Sossio ha definito la fine della storia un "Game Over", definizione di fronte alla quale un uomo ha replicato "per me quando finisce il rapporto non si scrive Game over per il semplice motivo che non è stato un gioco". Secca (e velenosa) la replica di Ursula: "Purtroppo c'è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia".

Che cosa avrà voluto dire non è dato sapere. Forse c'è di mezzo un tradimento, oppure Sossio potrebbe aver mancato di rispetto alla compagna in qualche maniera. E' anche probabile che alla base della crisi ci siano motivi economici: proprio qualche settimana fa, infatti, la coppia confidava di non navigare in buone acque a causa delle problematiche professionali dovute all'emergenza coronavirus.

La storia d'amore

Legati dal 2018, quando si sono conosciuti a Uomini e Donne, Sossio e Ursula hanno partecipato a Temptation Island nel 2018 vivendo una importante crisi per la vicinanza di lui alla single Sara. A dicembre, poi, il ritorno di fiamma e ad ottobre la nascita della loro prima bambina, Bianca. Oggi l'annuncio di rottura. Entrambi hanno alle spalle rapporti importanti: Sossio è divorziato e già padre di due bambini, mentre Ursula è già mamma di tre figli.