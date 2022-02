Ursula Bennardo rifatta? "Troppi ritocchini". Le foto del ritorno a Uomini e Donne

Se i ritocchini siano troppi o meno, non lo decide certo il pubblico. Lo decide eventualmente chi si è sottoposto agli interventi estetici. Eppure oggi sono piovute numerosi commenti attorno a Ursula Bennardo, ex Dama di Uomini e Donne, tornata in studio insieme al marito Sossio Aruta. Qui l'ex calciatore e la compagna hanno raccontato il loro amore, cominciato nel 2018 e grazie a cui è nata la figlia Bianca. Ma l'attenzione dei telespettatori si è concentrata (anche) sul viso di lei.

Quarant'anni compiuti, Ursula è stata una delle protagoniste più famose del dating show di Canale 5. Motivo per cui la conduttrice Maria De Filippi ha voluto richiamarla in studio, per regalare a lei e al compagno un omaggio. Omaggio che però ha messo lei al centro dell'attenzione degli spettatori per alcuni ritocchini al viso. "Ma è Ursula? No perché così rifatta sembra un'altra", scrive qualcuno. E ancora: "Ma io non capisco perché ridursi così Ursula è veramente una bella donna cambiare il viso così la rovina, solamente scelte di vita per carità"; "Ma Ursula cosa ha fatto al viso è un’altra persona".

Al momento Ursula non ha replicato alle critiche ricevute online, ma immaginiamo che la risposta a tutto abbia lo stesso tenore di quel "Con la mia faccia quello che voglio" pronunciato da Belen Rodriguez circa due settimane fa, quando è stata criticata per le stesse ragioni.

La storia tra Sossio e Ursula

In barba a tutti però, l'amore tra Ursula e Sossio prosegue a gonfie vele. Legati dal 2018, quando si sono conosciuti a Uomini e Donne, i due hanno partecipato a Temptation Island nel 2018 vivendo una importante crisi per la vicinanza di lui alla single Sara. A dicembre, poi, il ritorno di fiamma e ad ottobre la nascita della loro prima bambina, Bianca. Lo scorso settembre l'annuncio della crisi e della separazione: un allarme presto rientrato. Entrambi hanno alle spalle rapporti importanti: Sossio è divorziato e già padre di due bambini, mentre Ursula è già mamma di tre figli.