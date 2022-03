Uomini e donne, troppi ritocchini per Ursula Bennardo? L'ex dama fa chiarezza

Troppi ritocchini per Ursula Bennardo? A replicare alla critiche è oggi lei stessa, dopo che nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio, alcuni telespettatori avevano commentato l'aspetto della ex Dama, qui tornata per raccontare il suo amore con Sossio Aruta.

Tra le Instagram Stories, Ursula risponde oggi alle frecciate arrivate ieri sui social network: "La puntata di ieri è stata emozionate - esordisce in un video pubblicato tra le Instagram Stories - Vi ringrazio per i tantissimi messaggi. Quelli che criticano e stanno sempre a giudicare ed esprimere giudizi dicendo se stiamo meglio o peggio, come se avessimo partecipato a Miss Italia... Purtroppo è la bassezza di alcune persone che sono le stesse che criticano una donna quando ha corretto un difetto. Parliamo di persone instabili". Insomma, Ursula non ha preso pre niente bene i commenti circolati in rete, e decide di rispondere a tono.

La storia tra Sossio e Ursula

In barba a tutti però, l'amore tra Ursula e Sossio prosegue a gonfie vele. Legati dal 2018, quando si sono conosciuti a Uomini e Donne, i due hanno partecipato a Temptation Island nel 2018 vivendo una importante crisi per la vicinanza di lui alla single Sara. A dicembre, poi, il ritorno di fiamma e ad ottobre la nascita della loro prima bambina, Bianca. Lo scorso settembre l'annuncio della crisi e della separazione: un allarme presto rientrato. Entrambi hanno alle spalle rapporti importanti: Sossio è divorziato e già padre di due bambini, mentre Ursula è già mamma di tre figli.

