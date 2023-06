La vacanza da sogno di Eros Ramazzotti con Dalila Gesomino: le foto

Eros Ramazzotti è tornato in Messico, paese a lui particolarmente caro anche perché è lì che trascorre gran parte dell'anno Dalila Gelsomino, la sua compagna. La coppia sta passando alcuni giorni presso Azulik Uh May, a Tulum, il centro dedicato all'arte fondato dall'imprenditore sociale Roth (Eduardo Neira) che già ha costruito il resort eco-friendly Azulik Tulum e l'Ik Lab Tulum una galleria d’arte. Un luogo dove architettura e natura si fondono creando spazi magici.

Nella struttura, che offre anche uno studio di registrazione all'avanguardia, sono presenti delle residenze per artisti e forse lì Eros e Dalila stanno alloggiando. Non solo relax e natura selvaggia, il cantautore si è messo alla prova guidando un quad e tenendo in mano un serpente; tra gli scatti che si possono trovare su Instagram anche una foto di Eros con sopra la testa una piccola scimmia. Al momento non ci sono né video né storie di loro due insieme, però Gelsomino ha condiviso le foto di Eros insieme a Roth.

La storia d'amore tra Eros e Dalila

Secondo alcuni indizi social Ramazzotti e Gelsomino il 28 ottobre 2022 erano già insieme. Era il compleanno di Eros e come dimostrano alcune storie sul profilo Instagram di lei: lui le cingeva la vita con una certa intimità e lei, probabilmente non a caso, ha messo proprio quegli scatti tra le storie in evidenza. La loro storia è stata però ufficializzata il 7 marzo 2023 quando Eros pubblicò una foto di un loro bacio in occasione del compleanno di lei.