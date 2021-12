Ferragnez in vacanza: la foto di Fedez con le corna è virale | FOTO

Vacanze di Natale in anticipo in casa Ferragni: Chiara con Fedez e i bambini a St Moritz, Valentina e Luca Vezil a New York. I Ferragnez al completo sono partiti alla volta della neve e tra una cena romantica e una foto di famiglia ecco che a Fedez spuntano le corna. Lo scatto dal risultato esilarante non era voluto e come si vede da una delle storie condivise da Chiara Ferragni ha suscitato molta ilarità!

Sorelle Ferragni divise per le vacanze

Chiara e Fedez si godono la famiglia, dopo il lancio della serie tv The Ferragnez e del nuovo album Disumano, e quale modo migliore se non andando in vacanza tra la neve. St Moritz li ha accolti a braccia aperte e le foto della loro cena romantica fanno sognare i follower. Come da regola però i due si prendono anche molto in giro e così è diventata virale la foto del rapper con delle corna di alce.

I commenti su Instagram non sono mancati, alcuni hanno scritto "non è una coincidenza", "I Ferragnez nuovi concorrenti di Temptarion Island".

Valentina Ferragni e il compagno Luca Vezil sono volati a New York, immancabile la foto dell'albero di Natale a Time Square e pure quella con la pubblicità della serie tv sulla vita della sorella e del marito. La sera si sono regalati uno spettacolo di Natale a Brodway. Per Velentina queste sono state settimane molto impegnative e questa vacanza è probabilmente l'occasione per svagarsi.