Gianluca Vacchi rompe il silenzio dopo le accuse della ex colf: "Affermazioni false e gravemente offensive"

Gianluca Vacchi ha affidato all'Ansa un comunicato in merito alle accuse a lui rivolte da parte di una ex colf che nei giorni scorsi ha raccontato di una situazione lavorativa denigratoria fatta di vessazioni, mancate retribuizioni e frequenti scatti d'ira.

"Riguardo alle notizie apparse in questi giorni sui media non ho rilasciato alcuna dichiarazione né ho intenzione di farlo: ci sono infatti dei procedimenti in corso e spetta unicamente ai giudici esprimersi al riguardo" si legge in una nota diffusa dagli avvocati dell'imprenditore, protagonista del documentario di cui, in seguito alle accuse, in molti stanno chiedendo la rimozione da Amazon Prime. "Tuttavia sono state altresì diffuse, in modo fuorviante, numerose affermazioni false e gravemente offensive, anche riguardo a fatti per i quali non è mai stata presentata alcuna denuncia e che non costituiscono oggetto dei già citati procedimenti giudiziari: ho dato quindi mandato ai miei legali di tutelarmi in tutte le sedi competenti".

Secondo quanto riportato da Ansa, i procedimenti in corso di cui si parla riguardano la ex collaboratrice domestica che ha avviato una causa al tribunale del Lavoro di Bologna e una coppia di lavoratori domestici, che hanno impugnato un licenziamento e nei confronti dei quali Vacchi ha sporto una denuncia alla Procura bolognese.

Le accuse a Gianluca Vacchi

Tutto è iniziato qualche giorno fa. Dopo l'intervista a Domenica In che ha preceduto il documentario Mucho Más su Prime Video il 25 maggio e le interviste in cui parlava della sua famiglia, Gianluca Vacchi è stato accusato da una collaboratrice domestica che gli ha fatto causa per le situazioni vessatorie che avrebbe subito. Nei giorni seguenti, mentre il diretto interessato ha preferito non commentare il fatto limitandosi a condividere i messaggi di affetto ricevuti, in sua difesa sono arrivati i suoi attuali dipendenti che in un video gli hanno dedicato parole piene di affetto e gratitudine e puntato il dito contro la loro ex collega che lo ha denunciato.