La lite sui vaccini tra Antonella Clerici e Heather Parisi

Scontro sul tema dei vaccini tra Antonella Clerici e Heather Parisi. Set della lite è Twitter, social network presso cui molti volti dello spettacolo amano pronunciarsi su temi di attualità. Oggetto del contendere tra le due, questa volta, è la campagna vaccinale anti Covid- 19.

Tutto è cominciato questa mattina, quando Clerici ha invitato i follower a sottoporsi al vaccino. "Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero - ha digitato la padrona di casa di E' sempre mezzogiorno - Lo abbiamo fatto per il senso di responsabilità per la comunità più fragile. Perché se non fosse per la scienza moriremmo a trent'anni, perché la mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro". Oltre seimila i like al post, con circa 600 retweet.

A rispondere a tono, poco dopo, è stata proprio Heather Parisi, da sempre in prima linea nel pronunciarsi sul tema coronavirus. La risposta della ballerina arriva direttamente da Hong Kong, dove vive insieme alla famiglia. "Basta ricatti morali - digita - Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi. Non è un atto di responsabilità per gli altri ma una protezione per sé e deve essere frutto di una libera scelta".