Claudio Bisio e il vaccino: "Chi non vuole il green pass stia a casa sua, non c’è Salvini che tenga"

Sono sempre di più le personalità del mondo dello spettacolo che commentano la vaccinazione e il green pass. Uno degli ultimi è stato Claudio Bisio che a margine del Filming Italy Sardegna Festival, in corso al Forte Village di Santa Margherita di Pula, ha così espresso la sua opinione a AdnKronos.

"Il green pass per entrare nelle sale cinematografiche? Ma certo, sono super favorevole, non solo al cinema ma ovunque, teatri, discoteche, ospedali. Dobbiamo metterci in testa che si può ricominciare a vivere solo così. Chi non lo vuole sta a casa sua, mi dispiace, ma non c’è Salvini che tenga".

"E un fatto sociale - dice Bisio -. I dottori, gli insegnanti, chiunque stia a contatto col pubblico deve farlo, altrimenti non ne usciamo più". E sul green pass obbligatorio, annunciato dal premier Mario Draghi: "Il green pass e necessario: ognuno è libero di non farlo, ma se non lo vuole sta a casa e non va al cinema o in discoteca o a teatro o dovunque sia richiesto".

Bisio ha avuto il covid mesi fa, ma ha affermato di non prendere a cuor leggero il vaccino: "Sia chiaro, non sono felice di fare il vaccino, non nascondiamoci il fatto che non sappiamo nulla su quali siano i rischi soprattutto a lungo termine, se tocca il Dna, lo scopriremo forse fra vent’anni, ma la realtà è che non c’è alternativa".