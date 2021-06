Amici: Valentin ha un'altra, l'affondo di Francesca Tocca sul tradimento

E' finita da un anno la storia tra Valentin Dumitru e Francesca Tocca, eppure sembra riferita proprio al ballerino di Amici l'ultima frecciata su un presunto tradimento pubblicata su Instagram dalla collega. Il motivo? L'affondo arriva a poche ore dalla foto condivisa dal 22enne accanto alla danzatrice Talisa Ravagnani, anch'essa ex volto della trasmissione di Canale 5.

L'affondo di Francesca Tocca

Solitamente molto attenta a non mettere in piazza il suo privato, questa volta Francesca, tra le ballerine più amate del talent show condotto da Maria De Filippi, decide di sfogarsi via social: "Karma. Chi ti ha tradito verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha illuso, verrà illuso. Chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, sarà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco. Bello questo gioco". Nessun tag né riferimento diretto al destinatario del messaggio, ma in tanti hanno pensato che si riferisca proprio all'ex.

Valentin tra Francesca e Talisa

Proprio negli ultimi giorni infatti Valentin si è mostrato per la prima volta accanto a Talisa su Instagram. Uno scatto immortalato in spiaggia, in Liguria, che suggerisce una certa intimità nonostante i due non si lascino andare ad atteggiamenti compromettenti. In tanto, però, hanno pensato ad un nuovo inizio per il ragazzo di origine romena. Del resto fu proprio lui a lasciare Francesca a pochi mesi dall'inizio della relazione, nata proprio nei corridoi televisivi. "Sono innamorato di Francesca ma ho preferito chiudere la nostra storia. La famiglia è più importante", spiegò lui nell'agosto 2020.

L'interesse di Francesca per Valentin era tale che lei stessa, in quel periodo, raccontò i suoi sentimenti, nonostante stesse vivendo un momento molto particolare segnato dalla separazione con l'ex marito Raimondo Todaro, padre della figlia Jasmine. Ma fu un fuoco di paglia.