Turci-Pascale si lasciano. Chi è Valentina Dispari, giovane attrice fotografa con Paola

Ma chi è Valentina Dispari? Poco nota nel mondo dello spettacolo più generalista, la giovane attrice è divenuta popolare nella giornata di oggi per la sua vicinanza alla cantante Paola Turci. Ciò che le indiscrezioni raccontano, in particolare, è che Francesca Pascale, moglie di Paola, non avrebbe apprezzato alcune foto di Valentina e Paola insieme. Un "dispetto" che sarebbe solo l'ultimo di un matrimonio in crisi, forse al capolinea.

Valentina Dispari ha condiviso il palco con Paola Turci proprio negli ultimi giorni, e più precisamente il 7 giugno, in occasione del festival letterario "Procida racconta". In occasione dell'evento, le due si sono immortalate più spesso insieme, prima insieme durante la presentazione di un libro, dove si sono lasciate andare a un abbraccio. Poi alla festa serale del festival, tra abbracci e sorrisi. Atteggiamenti che, insomma, potrebbero limitarsi a tradire una semplice amicizia, ma che Pascale non avrebbe apprezzato. Almeno secondo Dagospia, che proprio oggi ha annunciato la fine del matrimonio.

In merito a Valentina Dispari, poche informazioni si trovano in rete. Il profilo Instagram racconta la sua grande passione per la letteratura e per il teatro, oltre che per i viaggi. Da anni prende parte appunto a "Procida racconta", un festival letterario ideato e organizzato nella piccola isola del Golfo di Napoli da Chiara Gamberale, che ne è anche il direttore artistico, e dalla casa editrice Nutrimenti. Lavora anche come critica teatrale per la rivista "The Parallelal Vision".