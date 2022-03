Valentina Ferragni babysitter per un giorno: i giochi con Leone e Vittoria

Non c'è cura migliore, nei momenti di tristezza e preoccupazione, dei sorrisi e delle risate gioiose dei bambini. Lo sa benissimo la famiglia Lucia e Ferragni. La notizia della malattia di Fedez ha sconvolto i fan del rapper, della coppia e tutto il mondo dello spettacolo. I messaggi di vicinanza sono stati moltissimi, ultimi la lettera di Vittorio Feltri e Carolyn Smith, ma di sicuro per Fedez e Chiara non esiste nulla di più bello del vedere i propri figli felici e sorridenti.

Valentina Ferragni, la più piccola delle tre sorelle, ieri ha fatto da babysitter a Leone e Vittoria. Sono stati al parco, hanno giocato con altalene e macchine a gettoni e le storie con loro felici e spensierati ha allontanato per un attimo la mente dalla preoccupazione. Vittoria, tenuta sempre stretta da Valentina, ha camminato spedita nelle sue scarpette rosa che la zia ha definito irresistibili.

Valentina ha poi condiviso anche una foto del pomeriggio passato insieme e non sono mancati i commenti di Chiara, che ha risposto mettendo tanti cuori, della madre delle sorelle Ferragni Veronica Ferraro e di Luca Vezil, fidanzato di Valentina.

Fedez torna sui social per un importante aggiornamento

Oggi per Fedez è un giorno importante, a dichiararlo è stato lo stesso rapper in una storia su Instagram.

"Domani per me sarà un giorno importante - ha scritto ieri sera sul social - Volevo ringraziare tutte quella persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il mio morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo".