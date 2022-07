Valentina Ferragni paladina della body positivity: "Ogni corpo è un corpo da bikini"

Valentina Ferragni torna a lanciare un bel messaggio di body positivity. La più piccola delle sorelle Ferragni, infatti, è tornata a parlare di uno degli argomenti più discussi degli ultimi anni e lo ha fatto con poche e semplici parole. La ventinovenne ha pubblicato tra le sue innumerevoli Instagram stories una foto del suo fisico accompagnata da una frase molto significativa: "Every body is a bikini body".

La giovane Ferragni, che spesso è stata vittima di body shaming per le sue forme, ci ha tenuto a specificare che secondo lei ogni corpo è un corpo da bikini e quindi degno di essere mostrato in spiaggia senza la paura del confronto con gli altri o la vergogna di non essere uguale a quegli stardard di magrezza che la società contemporanea sembra imporre.

Valentina, così, torna a scherarsi in prima linea per la difesa di una bellezza femminile slegata dalla taglia che si indossa o dai centimetri di fianchi e vita rivolgendo un bel messaggio di accettazione del proprio corpo a tutte le ragazze che fanno fatica ad amarsi e amare il proprio fisico o che, magari, evitano di andare in spiaggia per paura di essere giudicate.

Quando Valentina Ferragni è stata vittima di body shaming

Valentina Ferragni è stata spesso vittima di insulti per il suo fisico. In passato, infatti, la ragazza ha ricevuto commenti spiacevoli da parte di haters (spesso ragazze) che l'hanno definita "grassa" o l'hanno invitata a non mostrare più il proprio corpo sui social per "decenza". Era il 2020 quando Valentina ha deciso di affrontare l'argomento pubblicamente e rispondere alle accuse con un duro sfogo dove dichiarava di non sentirsi né grassa, né indecente.

"Il web è non è un luogo dove i sentimenti e le emozioni non esistono - specificava Valentina - Nessuno dai vivo mi ha mai detto sei grassa, fai schifo, sei brutta. Prima di scrivere commenti cattivi pensate che non conoscete la diretta interessata e non sapete come potrebbe reagire"

Oggi, Valentina, ha acquisito senza dubbio più sicurezza in se stessa e ci tiene a scendere in campo in difesa delle donne, soprattutto quelle che vengono ancora attaccate perché non corrispondono ad alcuni "canoni estetici".