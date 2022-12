Valentina Ferragni compie 30 anni, l'ex fidanzato Luca Vezil le scrive sui social

Cifra tonda per Valentina Ferragni che oggi, 29 dicembre 2022, compie esattamente 30 anni. "30 is the new 20. Happy birthday to me!" scrive la più piccola delle sorelle di Chiara a corredo della foto dove posa sorridente davanti alla tradizionale torta con le sue candeline, nel pieno di una giornata che la trova destinataria di tantissimi auguri social. Ma tra loro, a destare particolare attenzione sono quelli di Luca Vezil, l'ex fidanzato con cui l'imprenditrice ha condiviso gli ultimi nove anni. La coppia si è lasciata due mesi fa e tra loro è evidente sia rimasto un grande affetto, palesato dalle parole che l'influencer ha rivolto alla festeggiata.

La lettera di Luca Vezil per l'ex fidanzata Valentina Ferragni

Luca Vezil ha scelto una foto che mostra la ex fidanzata Valentina Ferragni in un semplice momento della loro passata quotidianità per fare da cornice alle sue parole. "Se sei la donna che sei oggi, il merito è tutto di tutta quella focaccia sugli scogli" si legge nella storia Instagram dell'influencer dedicata alla festeggiata: "E ringrazia che uso una foto accettabile e non le 75874 che potrei tirare fuori di te in situazioni agghiaccianti... Il messaggio serio te lo sei già beccata, e fa ridere perché cento volte meno serio di questo, ma ti becchi gli auguri anche qui perché una foto con la focaccia è sempre una foto con la focaccia. Passatela bene a bionda, e ricordati quello che ti ho scritto sui 30. Baci stellari". Dal messaggio è evidente che Luca abbia scritto anche in privato alla sua ex che però, almeno pubblicamente, pare non abbia voluto manifestare la sua reazione al messaggio Instagram non condividendolo tra le sue storie come fatto con quelli dei tanti amici.

Perché Luca Vezil e Valentina Ferragni si solo lasciati

Come si diceva, Luca Vezil e Valentina Ferragni si sono lasciati poco più di due mesi fa, ma le cose tra i due pare non andassero poi così bene da diverso tempo. Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, la 30enne ha rivelato i motivi che l'hanno portata alla rottura con Vezil qualche tempo dopo.

"Come ogni coppia c'erano molti alti e bassi, io personalmente non ho mai voluto condividere i bassi con nessuno ma purtroppo c'erano - ha ammesso, senza remore, Valentina: "E quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi e basta. Penso che una volta che prendi consapevolezza, ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene, da lì già stai meglio". Dopo la fine della loro storia erano emerse anche voci su un ipotetico tradimento, poi smentito seccamente da Vezil.