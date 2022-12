Menu a tema, cena in cucina e lei in versione cuoca: le foto e i video del party di Valentina Ferragni

Una festa di compleanno da ricordare quella che Valentina Ferragni ha organizzato ieri sera per i suoi 30 anni. La gioia di condividere questo giorno con le sorelle Chiara e Francesca e gli amici di sempre è stata ben raccontata nelle foto e nelle storie Instagram pubblicate nel corso della serata, caratterizzata dalla particolarità di dettagli che hanno fatto la differenza.

Fasciata in un abito elegantissimo, con un grande ventaglio luminoso davanti e sandali gioiello abbinati, la festeggiata ha fatto il suo ingresso nel locale scelto per i festeggiamenti (inciampando anche per l'emozione davanti agli invitati) senza rinunciare a mettersi ai fornelli per mantecare il risotto alla carbonara, pietanza tra le diverse elencate nel menu appositamente pensato per la serata. Tra i piatti preparati anche "glittered tortellini", "30's cotoletta" e "Uali", un dolce a forma di V presentato ai follower su un grande tavolo. Non è mancata un po' di commozione durante il taglio della torta, ripresa dalla sorella Chiara che con l'altra sorella Francesca ha posato con la festeggiata in una delle tante foto.

Com'era prevedibile, alla festa mancava Luca Vezil, l'ex fidanzato di Valentina che pure nelle scorse ore aveva pubblicamente scritto una lettera per lei: i due sono rimasti in buoni rapporti, ma evidentemente, non al punto tale da includerlo nella lista delle persone più care con cui condividere questa serata speciale.

Di seguito i video e le foto della festa di Valentina Ferragni

