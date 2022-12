Valentina Ferragni accusata di essere la copia esatta di Chiara: "Sei un clone, creati una tua personalità"

Che Valentina Ferragni prenda ad esempio sua sorella maggiore Chiara è abbastanza palese così come il fatto che miri a essere un'influencer e imprenditrice digitale di successo proprio come lei. Questo suo voler essere una piccola "Chiara Ferragni", però, ha portato Valentina a finire al centro di numerose critiche e in tantissimi, infatti, la accusano di essere la "copia carbone" di sua sorella e di non avere una propria personalità.

In uno dei suoi ultimi post su Instagram, la più piccola delle sorelle Ferragni è stata criticata oltre per il suo look "vedo non vedo" con un micro-top che lascia scoperta la base del seno praticamente identico a quello indossato dalla sorella qualche mese fa, anche per il suo voler apparire come la sorella e non come se stessa. Così, dopo uno scatto Ferragni-style, Valentina si è ritrovata un bel po' di attacchi da parte dei suoi haters.

"Copia carbone di Chiara, creati una tua personalità" le ha scritto qualcuno, "Il clone della sorella da ottobre in avanti. Eri meglio prima", "Vi copiate l'un l'altra. Che poca fantasia, lei fa, tu fai" sono, invece, le parole di altri follower. E c'è anche chi ha rincarato la dose accusando le Ferragni di usare foto osé solo per accaparrarsi qualche like in più.