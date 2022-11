La criticano per essere dimagrita, Valentina Ferragni non ci sta: la replica zittisce tutti

"Sei dimagrita un botto", "Devi mangiare", "Stai scomparendo" sono alcuni dei commenti comparsi a corredo dell'ultimo post pubblicato da Valentina Ferragni su Instagram. La più piccola delle sorelle Ferragni ha pubblicato una serie di immagini in cui si mostra sorridente all'obiettivo fotografico con indosso un paio di pantaloni aderenti e un'ampia camicia a quadri. Evidentemente, però, la serenità espressa dalla 29enne nelle foto scattate in una domenica mattina come tante, non è stato un dettaglio colto da tutti i suoi follower, alcuni dei quali si sono soffermati più sulla sua forma fisica.

Ma accanto a chi si è limitato a riportare considerazioni sulla sua perdita di peso, c'è stato anche chi si è spinto verso osservazioni più forti su un presunto ideale di bellezza che adesso Valentina avrebbe raggiunto, perdendo così quelle caratteristiche che la rendevano unica. "Alla fine chi era “diversamente bella” in questo mondo di fotocopie, finisce sempre per somigliare a tutte le altre" è stata la frase scritta da una follower, a cui l'influencer ha voluto replicare con un riferimento indiretto alle proprie recenti vicende personali.

La replica di Valentina Ferragni

Un mese fa circa Valentina Ferragni e lo storico fidanzato Luca Vezil hanno annunciato di essersi lasciati dopo nove anni. Una rottura sofferta ma decisa di comune accordo quella della coppia che nel corso del tempo ha affrontato momenti felici ma anche complessi, come ad esempio la scoperta di un tumore della pelle maligno da parte di lei a novembre 2021. Ed è forse proprio alla drastica fine di un capitolo così importante della sua vita che l'influencer e imprenditrice ha voluto riferirsi rispondendo a chi l'ha accusata di essere dimagrita tanto: "Ho semplicemente sofferto e ho perso peso. Ogni tanto provare dell’empatia verso gli altri non farebbe male" è stata la sua replica, sincera nell'ammettere di stare affrontando un momento tutt'altro che semplice. Centinaia i like alla risposta come i commenti in suo sostegno: "Spero che troverai presto la tua serenità", l'augurio di qualcuno; "Ne sono sicura! Già sto molto meglio", la sua risposta.