Valentina Ferragni e l'equivoco "hot": "Il posto migliore è in ginocchio"

Valentina Ferragni è in vacanza in montagna con il fidanzato Luca Vezil. Tra una sciata e un pranzo immancabili le condivisioni delle foto e dei momenti più belli. Tra i post condivisi uno scatto di Luca e Valentina, lei è seduta sulle gambe del compagno e come didascalia ha scritto "The best place is on your lap".

L'equivoco divertente è nato proprio da questa frase, Ferragni nelle storie ha condiviso come il traduttore automatico traduce la frase in italiano: "Il posto migliore è in ginocchio". Valentina voleva dire che il posto migliore fosse sulle ginocchia di Luca. L'errore è divertente e non può che far ridere!