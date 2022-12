"L'amore oltre l'orgoglio e la sofferenza": Valentina Ferragni e la dedica alla sua grande famiglia allargata

Il Natale è sinonimo di famiglia nel bene e nel male. Nel bene perché è l'occasione per riunirsi e stare insieme nonostante tutto, nel male perché non tutti hanno una famiglia, o la famiglia che vorrebbero, e quindi le feste per loro sono sempre un periodo complesso. Valentina Ferragni, che oggi 29 dicembre, compie 30 anni, ha condiviso su Instagram una carrellata di foto del Natale in famiglia, trascorso in montagna. Un Natale bellissimo, che, come spiega Valentina, non avrebbe mai immaginato di poter vivere.

I suoi genitori hanno divorziato quando aveva 10 anni e per anni non li ha visti "nella stessa stanza", il padre poi ha costruito un'altra famiglia con la sua attuale compagna, i due hanno un bambino (quindi Chiara, Valentina e Francesca hanno un fratello di 13 anni). E quest'anno hanno trascorso il Natale tutti insieme come una grande famiglia allargata. A loro si sono aggiunti anche i genitori di Fedez, Anna Maria Berrinzaghi e Franco Lucia.

La grande comitiva ha trascorso 24, 25 e 26 dicembre sulle Dolomiti tra giochi, amore e tanto divertimento grazie anche ai piccoli di casa. Valentina, tornata a casa come tutto il resto del gruppo, ha voluto dedicare alcune parole ai magici momenti che hanno vissuto insieme riconoscendo ai suoi genitori il coraggio di mettere da parte l'orgoglio e la delusione per "l'amore più grande".

La riflessione di Valentina Ferragni sulla famiglia

"Questa non è la storia del Mulino Bianco, ma la storia di una famiglia che ha deciso di amarsi. I miei genitori si sono separati quando avevo circa 10 anni e per anni non li ho mai più visti nella stessa stanza, figuriamoci pensare di fare il Natale assieme", scrive Valentina a corredo delle foto che ha condiviso su Instagram. "Ho sempre pensato fosse un’utopia pensare di condividere tutto questo con entrambi i miei genitori seduti allo stesso tavolo" e in queste parole tutti i figli di divorziati possono riconoscersi. "Invece dopo tanti anni il Natale torniamo a festeggiarlo assieme, non più solo in 5 come quando avevo dieci anni, ma in molti di più. Questo per me è il più bel regalo che ricevo da qualche anno a questa parte - continua l'influencer -, e ogni volta che ci salutiamo è sempre un colpo al cuore, perché guardo queste foto e vedo persone che hanno deciso di mettere da parte l’orgoglio, la sofferenza e la delusione per l’amore più grande, che hanno deciso di accogliere e di non mettere muri, che hanno deciso di imparare a conoscere e di amare".

Valentina poi pensa a quando era una bambina di soli 10 anni e guardando indietro e poi il suo presente fa un bilancio di ciò che ha adesso: "Siete la famiglia che la Vale di 10 anni non si sognava nemmeno di avere, perché la realtà è ancora più bella del sogno".