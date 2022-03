Valentina Ferragni: "Ho scoperto di avere molti fibromi al seno, fate prevenzione"

Valentina Ferragni ormai da mesi utilizza il suo profilo Instagram per parlare della sua salute, invitando chi la segue a farsi visitare dai medici e a prestare la massima cura alla prevenzione. Lei, proprio sulla sua pelle ha vissuto la paura di scoprire che un semplice brufolo in realtà era un tumore della pelle.

Per la sua famiglia questo è un momento molto delicato, Fedez e Chiara sono impegnati nella lotta ad un male tenuto al momento segreto che ha sconvolto la vita del rapper e poi a cascata tutti i componenti della famiglia Lucia e Ferragni. Quindi mai come adesso è importante essere positivi, lanciare messaggi di speranza e quindi anche spendere delle parole per la prevenzione.

"Oggi visita ecografia mammaria. Sei mesi fa ho scoperto di avere molti fibromi nel seno (l'ho scoperto perché sentivo una piccola pallina sul bordo del seno) e ora devo farmi controllare ogni 6 mesi - ha spiegato Valentina - per vedere che questi fibromi benigni non si ingrossino e allo stesso tempo non mutino e si trasformino in qualcosa di più grave (che purtroppo tante donne "conoscono")".

"Anche se non ho parentela con i tumori al seno o ovaie (per fortuna), è fondamentale farsi controllare appena qualcosa sembra strano o sentiamo cose strane! Mi raccomando ragazze tenetevi controllate e cercate in primis da sole di capire se qualcosa non va e andate dal medico se sentite nel seno palline o cose strane! E soprattutto fatevi controllare anche se siete giovani! La prevenzione salva le vite", ha concluso Ferragni.