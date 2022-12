Valentina Ferragni: "Ecco perché è finita con Luca Vezil, non era tutto rose e fiori"

Sono passati quasi due mesi da quando Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati. Dopo quasi nove anni di amore, i due, che sono cresciuti insieme diventando anche personaggi noti grazie successo riflesso di Chiara Ferragni, sorella di Valentina, hanno deciso di intraprendere strade diverse interrompendo la loro relazione apparentemente idilliaca. Si sa però, quello che si vede su Instagram non è mai corrispondente alla realtà al 100% e sembra proprio che dietro i riflettori e la "perfetta" vita di coppia mostrata su Instagram, tra Valentina e Luca, le cose non andassero poi così bene da diverso tempo.

Se finora, la più piccola delle Ferragni, aveva deciso di mantenere un silenzio stampa sulla fine della sua relazione con Luca Vezil, adesso, a mente e cuore un po' più freschi e razionali, ha deciso di farlo. Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, la 29enne appassionata di pole dance, ha rivelato i motivi che l'hanno portata alla rottura con Vezil.

"Come ogni coppia c'erano molti alti e bassi, io personalmente non ho mai voluto condividere i bassi con nessuno ma purtroppo c'erano - ha ammesso, senza remore, Valentina, per poi continuare-. E quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi e basta. Penso che una volta che prendi consapevolezza, ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene, da lì già stai meglio".

Valentina Ferragni, la psicoterapia e gli attacchi di panico

Valentina, inoltre, ha colto l'occasione anche per parlare di attacchi di panico che ha ammesso di aver avuto più volte nella sua vita. La piccola Ferragni, ha anche rivelato di seguire un percorso di psicoterapia da diverso tempo che la sta aiutando a gestire questi alti e bassi di ansia e umore.

"Mi spiace chi vede questa cosa ancora come un tabù - ha concluso Valentina - Secondo me è fondamentale parlare con qualcuno, anche perché ci si impara a conoscere sempre di più".