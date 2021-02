“Sei incinta?”. E Valentina Ferragni sbotta: “Basta chiederlo, ho problemi di metabolismo e mi piace mangiare”

Più che l’affaccio spettacolare sulla Basilica di Santa Croce di Firenze, l’ultimo post pubblicato su Instagram da Valentina Ferragni ha indotto i follower più indiscreti a soffermarsi su un dettaglio della sua fisicità per insistere su domande relative a una presunta gravidanza tutt’altro che gradite. Nello scorcio suggestivo accompagnato dalle note di ‘Volare’ la sorella di Chiara Ferragni si è mostrata insieme al fidanzato Luca Vezil sul davanzale di una finestra, avvolta dall’abbraccio del compagno che poggia le sue mani attorno alla vita. Ed è stato proprio quel gesto a insospettire qualche utente, decisamente indelicato nel chiederle se una supposta rotondità notata sotto al maglione fosse indice di una dolce attesa.

“Ma può essere un bel pancino quello che si intravede? Che bello, se fosse congratulazioni”, ha scritto un’utente a cui Valentina ha risposto con garbo e ironia: “No no, è semplicemente cibo”. Ma l’insistenza non si è certa placata con la cortese replica, perché numerose altre domande di questo tipo sono arrivate a riempire il post in questione, inducendo a una nuova obiezione decisamente più seccata.

“Guys stop asking if I’m pregnant, I’m NOT! I have metabolic & insulin problems (and I also love food so much), so the only belly you see it’s only because of this”, ha fatto sapere Valentina, ovvero: “Ragazzi smettete di chiedermi se sono incinta, NON lo sono! Ho problemi metabolici e di insulina (e amo molto anche mangiare), quindi l'unica pancia che vedete è dovuta a questo”. Un commento chiaro, diretto e preciso quello che ha zittito l’invadenza di molti, incuranti di come interrogativi di questo tipo possano risultare inopportuni e per nulla giustificabili da un eccesso di curiosità che sfocia inevitabilmente nel cattivo gusto.

Valentina Ferragni criticata per il suo fisico, ecco come ha risposto all'attacco

Non è la prima volta che a Valentina Ferragni tocca replicare in merito alla sua fisicità. "Perdonatemi ma questa deve fare pubblicità? Lasciate spazio alle modelle a chi fa questo nella vita. Non ha un punto vita, non è un fisico secondo me armonioso”, aveva scritto un’utente a corredo di una sua foto che la mostrava in costume: “È una bella ragazza ma non all’altezza di fare le pubblicità, per favore io sono in carne non pretendo mica di avere un fisico di una modella oppure faccio l’attrice mica rubo il posto ad una ballerina. Queste vogliono fare tutto ma un po’ di realismo è quadrata abbiate pazienza”.

Quasi immediata la replica di Valentina Ferragni che ha incontrato il consenso di migliaia di follower: "Invece sai cosa? Se vuoi fare la ballerina fai la ballerina, se vuoi fare l’attrice fai l’attrice, se vuoi lavorare nella moda fallo. Non ti devi sentire meno bella o meno brava se non sei uguale agli standard imposti dalla società". E per lei solo applausi.