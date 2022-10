Lo hanno annunciato con una storia su Instagram condivisa sui loro profili: Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati. La loro storia d'amore andava avanti da quasi nove anni, ma già ad agosto c'erano stati i primi segnali che qualcosa si stava sgretolando, anche perché Luca aveva ricevuto un'offerta di lavoro fuori dall'Italia.

Valentina e Luca: è finita la loro storia d'amore

Come accennato era già da qualche mese che si vociferava di una presunta crisi tra i due e oggi è arrivata la conferma ai dubbi. Hanno deciso di condividere sui social il medesimo messaggio, cambiando solo il loro nome: "Dopo tanti anni condivisi insieme, abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta".

Valentina e Luca, com'è nato l'amore

I due si sono conosciuti durante una vacanza estiva a Mykonos, lei aveva 20 anni e lui 21. "Stiamo insieme da 9 anni e abbiamo un lavoro assieme, una casa assieme, un cane assieme, abbiamo costruito una vita assieme" così Valentina aveva parlato della sua relazione con Luca solo questa estate quando per il lavoro di lui avevano trascorso un periodo lontani, come a voler dare conferma del loro amore. Si sono messi insieme quando erano giovanissimi, insieme hanno affrontato momenti anche complessi - come ad esempio la scoperta di un tumore della pelle maligno da parte di Valentina a novembre 2021 - sono cresciuti e forse proprio quel crescere, anche se uniti, li ha portati a volere cose diverse.