Valentina Ferragni dopo Luca Vezil un nuovo amore: "Un attore 10 anni più giovane"

Solo quattro giorni fa Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno comunicato via social che hanno deciso di lasciarsi. Dopo 10 anni, l'amore tra i due è finito e si sono lasciati con dolore, ma era l'unica scelta giusta. Dopo così poco tempo però c'è già chi sta parlando di un nuovo amore per la minore delle sorelle Ferragni. Secondo un tweet della giornalista Claudia Cabrini, e ripresi da The Pipol, Valentina starebbe frequentando un giovane attore.

Chi è il nuovo, presunto, amore di Valentina Ferragni

Il nuovo bel compagno di Valentina sarebbe l'attore spagnolo Alvaro De Juana, new entry della serie tv Elite nella quale interpreterà il ruolo di Didac. Alvaro ha 19 anni ed è quindi più giovane di Ferragni di 10 anni. L'attore ha iniziato molto presto a lavorare e la sua popolarità in Spagna è esplosa nel 2019 dopo aver lavorato nella soap opera Amar para siempre.

Al momento non c'è nulla di ufficiale e nemmeno alcuna foto di loro due insieme solo indiscrezioni che sono però avallate da alcuni indizi social: Valentina lo segue su Instagram e ha anche commentato alcune sue foto (un commento ad esempio risale a sei settimane fa). Adesso lei si trova a Madrid, città che lei ha definito la sua città del cuore, e proprio lì vive Alvaro De Juana. Solo un caso? Forse sì e forse no.

Per alcuni l'attore sarebbe la causa della separazione tra Valentina e Luca, altri ritengono che i due abbiano passato qualche giorno insieme a Capri la scorsa estate. Secondo altre indiscrezioni si sarebbero conosciuti a Ibiza e lì sarebbe scattata la scintilla.