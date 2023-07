Valentina Ferragni, il nuovo fidanzato è ufficialmente in famiglia: le foto di mamma Marina Di Guardo

Valentina Ferragni ha un nuovo amore. Archiviata la lunga relazione con il fidanzato storico Luca Vezil, l'imprenditrice e influencer trentenne ha ritrovato il sorriso accanto al nuovo compagno Matteo Napoletano, da qualche mese indicato al suo fianco e ora ufficialmente parte della famiglia Ferragni.

È mamma Marina Di Guardo a dimostrare, seppur indirettamente, la serietà della relazione tra la più piccola delle sue figlie e il fidanzato di nove anni più giovane di lei, originario di Castelfranco Veneto ma residente a Los Angeles dove studia all'università: "La famiglia è tutto" scrive la scrittrice a corredo degli scatti di una bella giornata nella villa da sogno di Chiara Ferragni e Fedez sul lago di Como. Presenti alla lunga tavolata, oltre alle figlie Chiara e Francesca, anche i rispettivi compagni, i nipoti, i genitori di Fedez e Valentina, appunto, seduta accanto al compagno.

Da parte di Valentina, invece, almeno per ora, non c'è stato alcun post sul nuovo capitolo sentimentale accanto a Matteo Napolitano: finita la storia con Luca Vezil (che ha rivelato di aver rifiutato molti soldi offertigli per raccontare la fine della sua relazione), la sorella di Chiara non ha mai più commentato la propria vita privata, ora di nuovo arricchita dalla presenza del ragazzo al suo fianco. I due sono stati beccati insieme in discoteca per la prima volta a marzo, poi di recente a Forte dei Marmi e Portofino. Ora con l'ufficialità della "suocera", Napoletano entra a pieno titolo nel clan Ferragnez.