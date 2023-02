Valentina Ferragni, il primo San Valentino da single è con un pene gigante: "Sì, è quello che sembra"

Valentina Ferragni ha passato il suo primo San Valentino da single dopo la rottura con l'ex fidanzato Luca Vezil con cui ha vissuto un amore lungo ben nove anni. Adesso, però, la sorella più piccola di Chiara Ferragni ha iniziato una nuova vita e ha deciso di dedicare tutto l'amore che ha dentro di lei a se stessa e a portare avanti i suoi progetti imprenditoriali, sportivi e personali. Nel giorno degli innamorati, infatti, Valentina ha deciso di fare una cosa che non aveva mai fatto prima, partecipare a un podcast e, inoltre, ha stupito tutti sfoggiando sui social un oggetto hot che non è decisamente passato inosservato.

Quale? Un pene gigante di plastica rosa usato come vaso per i fiori. Si tratta di un regalo ricevuto da Valentina che ha deciso di utilizzare e sfoggiare proprio nella giornata di San Valentino.

"Comunque so che siete tutti scioccati ma è quello che sembra - ha detto Valentina ai suoi followers -. È un regalo di design ed è esattamente quello che sembra"

Così, Valentina si è concessa una giornata diversa dal solito e dedicata all'amore non per forza per un uomo ma anche per se stessi e per i piaceri della vita come una bella chiacchierata, un buon piatto di pasta al pesto e il profumo di un mazzo di rose messe in un vaso a forma di pene ed è così che Valentina ha augurato a tutti un buon San Valentino e a chi si chiama come lei, un buon onomastico.